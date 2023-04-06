Голливудский импресарио обвинил банк Goldman Sachs в тайных сделках

Голливудский импресарио Микки Сегал, среди клиентов которого были музыканты Мадонна и Дрейк, подал в суд на один из крупнейших американских банков Goldman Sachs.

Голливудский импресарио Микки Сегал, среди клиентов которого были музыканты Мадонна и Дрейк, подал в суд на один из крупнейших американских банков Goldman Sachs.

Как передает Report, об этом сообщила газета Financial Times.

Он обвинил банк в том, что обманом его вынудили раскрыть коммерческие тайны. Бизнес-менеджер утверждает, что это произошло в рамках попытки договориться о сделке на 7 млрд долларов с частной инвестиционной фирмой.

Отмечается, что Сегал ранее обратился к Goldman Sachs с целью продажи своей фирмы NKSFB, которая сотрудничает со знаменитостями. В иске, поданном в суд в Лос-Анджелесе, он обвинил банк в "тайных сделках за его спиной".

Сам банк заявил, что действовал честно, и назвал иск необоснованным.