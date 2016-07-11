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    Гитарист Aerosmith госпитализирован во время концерта в Нью-Йорке

    65-летний Перри во время выступления группы в Бруклине потерял сознание

    Баку. 11 июля. REPORT.AZ/  Гитарист группы Aerosmith и Hollywood Vampires Джо Перри госпитализирован во время концерта в  Нью-Йорке, сообщает Report со ссылкой на ABC News.

    65-летний Перри во время выступления группы в Бруклине покинул сцену и потерял сознание. Он был доставлен в местную больницу.

    Администратор больницы в Кони-Айленде подтвердил, что 65-летний музыкант проходит обследование.

    Как сообщил в своем Twitter другой участник Hollywood Vampires Элис Купер, сейчас Перри в стабильном состоянии, его родные находится рядом ним.

    Американская хард-рок группа Aerosmith образована в Бостоне (штат Массачусетс) в 1970 году. На счету коллектива 15 студийных альбомов. По количеству золотых, платиновых и мультиплатиновых альбомов Aerosmith первые среди американских групп, они также получили четыре "Грэмми". В 2001 году они были включены в Зал славы рок-н-ролла. 

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