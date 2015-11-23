Германия отозвала кандидата на "Евровидение-2016"

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Немецкий телеканал ARD, отвечающий за трансляцию "Евровидения" в стране, отозвал выбранного кандидата на музыкальный конкурс — R&B-исполнителя Ксавьера Найду (Xavier Naidoo). Как сообщает Report со ссылкой на Digital Spy, решение объяснили тем, что на канал обрушилось слишком много критики, певца обвинили в гомофобии.

"Найду прекрасный артист. Не думаю, что он расист или гомофоб. Такая мощная реакция соотечественников очень удивила нас, мы ее недооценили", — пояснил один из администраторов ARD Томас Шрайбер. Он добавил, что руководство канала было вынуждено отреагировать на недовольство жителей страны.

Волна протеста против Найду поднялась в социальных сетях сразу после объявления его 19 ноября кандидатом на "Евровидение" от Германии.

Ксавьер Найду — обладатель множества национальных немецких наград. Песни он сочиняет сам и уже выпустил семь альбомов. Найду и раньше упрекали в гомофобных и других противоречивых высказываниях.