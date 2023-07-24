Фильм "Барби" собрал рекордные $155 млн после премьеры

Фильм "Барби", премьера которого состоялась в четверг, 21 июля, собрал $155 млн за прошедшие выходные в США.

Фильм "Барби", премьера которого состоялась в четверг, 21 июля, собрал $155 млн за прошедшие выходные в США.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом сообщил президент отдела внутренней дистрибуции киностудии Warner Bros Джефф Гольдштейн.

"Мы думали, что в первые выходные мы получим $75 млн. Никто не ожидал прихода $155 млн", - заявил Гольдштейн.

Таким образом, фильм "Барби" стал самым кассовым дебютом года, обогнав The Super Mario Bros. Movie ("Братья Супер Марио в кино"), который собрал в первые выходные в апреле $146,4 млн.