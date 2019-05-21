​"Евровидение" отреагировало на подозрения в подтасовке результатов

Европейский вещательный союз (EBU) отреагировал на подозрения в подтасовке результатов на "Евровидении".
Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что союз уверен в мерах безопасности системы телеголосования на конкурсе.
Европейский вещательный союз (EBU) отреагировал на подозрения в подтасовке результатов на "Евровидении".
Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что союз уверен в мерах безопасности системы телеголосования на конкурсе.
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Tural AsadiАвтор новости