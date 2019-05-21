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"Евровидение" отреагировало на подозрения в подтасовке результатов

​"Евровидение" отреагировало на подозрения в подтасовке результатов
© secret-israel.com

Европейский вещательный союз (EBU) отреагировал на подозрения в подтасовке результатов на "Евровидении".

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что союз уверен в мерах безопасности системы телеголосования на конкурсе.

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