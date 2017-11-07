"Евровидение - 2018": опубликованы логотип и список стран-участниц

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Организаторы "Евровидения-2018" в Португалии огласили список участников конкурса, в который вошли 42 страны, в том числе Азербайджан.

Как передает Report, список опубликован на официальном сайте.

Представлен также логотип конкурса, напоминающий морскую раковину, и официальный девиз — "Все на борт!". Как заявляют организаторы, он должен напоминать об особом местоположении Португалии, которая связывает Атлантический океан с остальной Европой.

Конкурс пройдет в Лиссабоне в мае 2018 года.

В числе стран-участниц перечислены Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, Беларусь, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, Израиль, Исландия, Испания, Ирландия, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словения, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония.