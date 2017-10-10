Эмиль Кадыров: Хочу представить свою страну Азербайджан на конкурсе "Евровидение" - ИНТЕРВЬЮ

Москва. 10 октября. REPORT.AZ/ Интервью российского бюро Report с экс-участником российского проекта "Голос", азербайджанским певцом и музыкантом Эмилем Кадыровым.

- Проект "Голос" в одночасье сделал вас известным человеком как в России, так и в Азербайджане. А что этот проект дал вам лично?

- Надо понимать, что участие в этом проекте - это как поступление в вуз. Поступил, отучился – хорошо, но институт не дает тебе гарантию хорошего трудоустройства. Надо воспринимать этот проект, как личный стартап. В дальнейшем все зависит от тебя самого. Заметив мое желание работать, Александр Градский пригласил меня в музыкальный театр "Градский-холл". И пусть пока это театр молодой, без своего репертуара, но он дает хороший базис, да элементарно площадку, сцену для выступлений, шанс для того, чтобы найти своего зрителя.

- А сейчас вы бываете на площадке нового "Голоса", участвуете ли в записях программы?

- На днях был как раз на записи нового проекта "Голос", где опять собрались очень талантливые молодые люди, в том числе и из Азербайджана. Также по приглашению известного продюсера Лины Арифулиной принял участие в детском проекте "Во весь голос" на телеканале "Мир". На проекте были представлены талантливые дети из восьми стран СНГ, соответственно столько же было и наставников. Я был наставником этого проекта от Азербайджана. По условиям проекта дети пели разные песни, причем на записях присутствовали авторы этих песен. В рамках передачи прошел вечер Дмитрия Маликова, Байгали Серкебаева и Олега Газманова.

К сожалению, я никак не мог повлиять на состав участников проекта. Детей выбирали в каждой стране местные филиалы телекомпании "Мир". Меня просто поставили перед фактом и надо было что-то с этим делать. Наши дети были очень "сырыми" изначально и с ними пришлось много работать. Не буду оглашать итоговые результаты проекта, потому что все это вы сможете увидеть по телевизору. Съемки шли всего пять дней, а вот показывать по телевизору будут два месяца - начиная с ноября и до Нового года.

- Сложно ли работать с детьми? Может вы планируете в будущем преподавание вокала для детей?

- С детьми работать очень энергозатратно – я даже голос сорвал. Думаю, легче спеть несколько концертов, нежели заниматься с детьми. С другой стороны, мне была приятна такая практика: они делали все, что я им говорил и за несколько дней буквально прыгнули на несколько голов выше. Что же касается целесообразности выступления детей в песенных конкурсах, то это неплохо, если ребенок с ранних лет почувствует сцену, набирается опыта. Хотя при неудачах даже взрослые ломаются, что уж о детях говорить. Это может серьезно повредить детской психике. В детстве лучше много и упорно заниматься. В дальнейшем не исключаю возможности набрать собственный класс.

- Как вы оцениваете российско-азербайджанские культурные связи на примере музыкального сотрудничества?

- Российско-азербайджанские культурные связи не прекращались никогда. Много азербайджанских певцов приезжали и приезжают петь в Россию, российские певцы, в свою очередь гастролируют в Баку. Сейчас я очень горд представлять здесь Азербайджан. Петь на сцене Концертного зала имени П. Чайковского "Сенсиз" У. Гаджибекова под аккомпанемент Русского народного оркестра – это поверьте дорогого стоит. Есть и обратный пример, когда великая София Ротару поет песню "Азербайджан". Это говорит о том, что Азербайджан и Россия близки друг другу духовно.

- А какое значение имеет работа азербайджанской диаспоры в этом направлении? Помогали ли вам соотечественники в начале карьеры?

- В начале, конечно же, было какое-то "шапкозакидательство", но это нормальное явление. Сейчас большинство хорошо относятся и к моему творчеству, и ко мне лично. Это приятно. Последнее время на мои концерты стало приходить большее количество азербайджанцев, хотя изначально соотечественники как-то воздержанно относились. Мне, наверное, повезло, что в моей жизни встречается много позитивных людей, которые верят в меня еще больше, чем я сам. Я благодарен вице-президенту Фонда Гейдара Алиева, уважаемой Лейле ханум, которая поддержала меня в самом начале творческого пути. Благодаря ее поддержке я смог дать сольный концерт на такой престижной площадке, как Московский дом музыки. Другое дело, что общественные организации, представленные в России, недостаточно внимания уделяют пропаганде азербайджанской культуры. Но есть и положительные моменты: хочу отметить Студию азербайджанской культуры и искусств под руководством Самиры Зейналовой.

- Вы упомянули выступление С. Ротару на фестивале "Жара", в котором тоже приняли участие. Как вам понравился фестиваль в этом году?

- Нынешняя "Жара" отличалась от прошлогодней еще большим размахом. Это прочувствовали и сами исполнители, поэтому оставались гулять и после своих выступлений, хотя обычно на фестивалях все торопятся уехать из-за гастрольных графиков. Даже солист "Рамштайн" Тиль Линдеманн не торопился уезжать и "тусил" больше всех. Видимо ему все это действо понравилось. Бакинское гостеприимство, кухня, море, воздух – это не может не понравиться. Также и меня не может не радовать выступление перед своими земляками. Я не часто бываю в Баку и к каждой поездки отношусь с особым трепетом.

- А в Европе не хотели бы гастролировать или учиться в Ла-Скале, как в свое время Муслим Магомаев?

- Приятно, когда тебя сравнивают с таким великим певцом, как Муслим Магомаев. Но считаю, что в моей жизни "университетов" пока достаточно. В Европе, конечно, другое отношение к музыке, свои традиции. Хотелось бы побывать на знаменитом итальянском фестивале в Сан-Ремо. Ну и есть мечта представить родную страну на конкурсе "Евровидение". Сейчас как раз ведутся переговоры с людьми, отвечающими за это в Азербайджане. Надеюсь, переговоры успешно завершатся, и я получу возможность представить Азербайджан на "Евровидении-2018" в Португалии.

- Какие еще есть планы на ближайшее будущее помимо "Евровидения"?

- В данный момент готовлюсь к гастролям по Израилю: там запланировано около 10 концертов. Скоро буду участвовать в ежегодной записи передачи "Романтика и романсы".

21 октября в концертном зале "Крокус-сити Холл" состоится грандиозный концерт, посвященный памяти М. Магомаева, где я исполню в дуэте с Валентиной Бирюковой песню "Нас с тобой не разлучат года".

Самое главное к чему готовлюсь - это сольный концерт: 2 марта 2018 года в недавно открывшемся "Вегас-сити холле" пройдет моя трехчасовая программа. Будет много новых своих песен, но еще будут и звездные интересные дуэты. В данный момент идут переговоры с коллегами, с телеканалами, готовыми освещать концерт. А до этого планируется концерт у себя на родине – скорее всего он пройдет в феврале в бакинском Мугам-центре.