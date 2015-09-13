 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Элтон Джон заявил о желании поговорить с Путиным о правах геев

    Музыкант в настоящее время находится на Украине

    Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Элтон Джон заявил о желании поговорить с Владимиром Путиным.

    Как передает Report, британский музыкант намерен обсудить с президентом России его, как выразился Джон, «смехотворное» отношение к правам геев.

    Такое заявление музыкант сделал в интервью BBC.

    По его словам, он приветствовал бы такой разговор с Путиным, даже если бы российский лидер «рассмеялся бы за его спиной и назвал бы полным идиотом».

    Музыкант в настоящее время находится на Украине. В Киеве в минувшую субботу он встретился с президентом Украины Петром Порошенко, а также призвал украинцев поддержать местное ЛГБТ-сообщество.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi