​Элтон Джон заявил о желании поговорить с Путиным о правах геев

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Элтон Джон заявил о желании поговорить с Владимиром Путиным.

Как передает Report, британский музыкант намерен обсудить с президентом России его, как выразился Джон, «смехотворное» отношение к правам геев.

Такое заявление музыкант сделал в интервью BBC.

По его словам, он приветствовал бы такой разговор с Путиным, даже если бы российский лидер «рассмеялся бы за его спиной и назвал бы полным идиотом».

Музыкант в настоящее время находится на Украине. В Киеве в минувшую субботу он встретился с президентом Украины Петром Порошенко, а также призвал украинцев поддержать местное ЛГБТ-сообщество.