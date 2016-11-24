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    Элтон Джон отказался выступать на инаугурации Трампа

    Ранее его участие в праздничном мероприятии анонсировал советник Трампа Энтони Скарамуччи

    Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Британский певец Элтон Джон не собирается выступать на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

    Ранее его участие в праздничном мероприятии анонсировал советник Трампа Энтони Скарамуччи. 

    Фрэн Кертис, представитель музыканта, опроверг эту информацию.

    Во время предвыборной гонки Элтон Джон несколько раз выступал на мероприятиях в поддержку кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон. 

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