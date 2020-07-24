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Экс-супруга требует у Элтона Джона миллионы за нарушение условий развода

Экс-супруга требует у Элтона Джона миллионы за нарушение условий развода Экс-супруга Элтона Джона Рената Блауэль обвиняет британского певца в нарушении бракоразводного контракта и требует £3 млн.
Шоу-бизнес
24 июля 2020 г. 19:25
Экс-супруга требует у Элтона Джона миллионы за нарушение условий развода

 Экс-супруга Элтона Джона Рената Блауэль обвиняет британского певца в нарушении бракоразводного контракта и требует £3 млн. 

Как передает Report, об этом сообщает Sky News.

Рената Блауэль была замужем за звездой 4 года и утверждает, что стала объектом широкого внимания прессы, потому что Элтон Джон нарушил юридическое соглашение, запрещающее публично говорить о их браке. Четырехлетний брак упоминался в кинобиографии Элтона Джона "Рокетмен", а также в публикациях в Instagram.

Кроме того, Блауэль расстроена тем, что в отрывке из мемуаров певца было упомянуто, что он не хотел иметь от нее детей. По ее словам, они пытались зачать ребенка. Рената Блауэль заявила, что это нарушает соглашение, заключенное при разводе в 1988 году, и вызывает у нее проблемы с психическим здоровьем.

В документах, поданных в Верховный суд, юристы Блауэль заявили, что женщине пришлось изменить имя и внешность, а также скрываться от общественности. Юридическая команда Элтона Джона утверждает, что данная информация о браке была известна и ранее, а контракт распространяется только на "конфиденциальные вопросы".

В фильме "Рокетмен" их брак занимает менее пяти минут времени и показывает пару в день их свадьбы, а также спящих в разных комнатах супругов. Адвокаты Элтона Джона в ответ отмечают, что теперь все знают о сексуальной ориентации певца, поэтому сцены в фильме воспринимаются зрителями как жизнь гомосексуала в гетеросексуальном браке.

По утверждениям друзей, Элтон Джон потрясен заявлением Ренаты спустя 30 лет после мирного развода. Адвокатская команда добавила, что пара поддерживала переписку на протяжении многих лет без каких-либо упоминаний о ментальных заболеваниях Ренаты.

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