Efendi прошлась по красной дорожке "Евровидения" в Роттердаме

16 мая в Роттердаме состоялась церемония открытия песенного конкурса "Евровидение 2021". Как сообщает Report, особенностью данной церемонии стал цвет ковровой дорожки. В этом году, организаторы отказались от традиционного красного цвета дорожки и выбрали бирюзовый цвет, который символизирует связь истории Нидерландов с водой.

Участники конкурса прошлись по бирюзовой дорожке, в числе которых была и представительница от Азербайджана Efendi. Для церемонии она выбрала длинное и пышное платье от известного азербайджанского дизайна Руфата Исмаила.

Артисты из Польши, Исландии не смогли присутствовать на этом мероприятии из-за положительных результатов теста на COVID-19 одного из членов делегаций. Делегация Мальты и Румынии также не присутствовали на церемонии. Им пришлось изолироваться, так как они проживали в том же отеле, где проживает делегация Исландии. Делегация Австралии не поехала в Роттердам из-за ограничений на поездки.

Первые и вторые полуфиналы "Евровидения 2021" состоятся 18 и 20 мая, а финал конкурса - 22 мая. Efendi выступит в первом полуфинале под номером 14 и с песней "Mata Hari".