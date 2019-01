Эда Ширана обвинили в плагиате

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Британский музыкант Эд Ширан обвиняется в плагиате, сообщает Report со ссылкой на The Hollywood Reporter.

По данным издания, он якобы частично скопировал песню Марвина Гэя "Let's Get It On" в своей композиции "Thinking Out Loud".

В результате инцидента было назначено разбирательство. Подчеркивается, что судья не принял доводов Ширана о том, что музыкальные работы не так сильно похожи.

Как отмечается, судья отклонил ходатайство музыканта об упрощенном порядке судебного разбирательства.

Напомним, что Эд Ширан был назван самым успешным гастролирующим музыкантом 2018 года.