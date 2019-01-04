Эда Ширана обвинили в плагиате

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Британский музыкант Эд Ширан обвиняется в плагиате, сообщает Report со ссылкой на The Hollywood Reporter.
По данным издания, он якобы частично скопировал песню Марвина Гэя "Let's Get It On" в своей композиции "Thinking Out Loud".
В результате инцидента было назначено разбирательство. Подчеркивается, что судья не принял доводов Ширана о том, что музыкальные работы не так сильно похожи.
Как отмечается, судья отклонил ходатайство музыканта об упрощенном порядке судебного разбирательства.
Напомним, что Эд Ширан был назван самым успешным гастролирующим музыкантом 2018 года.
Ruhanə MirzəyevaАвтор новости