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Джейсон Стейтем может стать супергероем Marvel

​Джейсон Стейтем может стать супергероем Marvel

Актер боевиков Джейсон Стейтем может стать исполнителем роли Сорвиголовы в фильмах Marvel.

Как передает Report, об этом сообщает портал We Got This Covered со ссылкой на собственный источник в студии.

Это случится, если персонажа не сможет сыграть Чарли Кокс. Супергерой из "Адской кухни" должен появиться в третьей части "Человека-паука". Он будет двокатом главного героя Питера Паркера, у которого появились проблемы с законом.

Ранее сообщалось, что эта роль может достаться Мэтту Деймону, в нулевых отказавшегося от роли Сорвиголовы в пользу своего коллеги и давнего друга Бена Аффлека.

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