Джанлука Вакки: 6 мая жду вас на DJ вечере, на Бакинском шопинг-фестивале

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Почетный гость первого Бакинского шопинг-фестиваля (Baku Shopping Festival), итальянский бизнесмен и филантроп Джанлука Вакки, известный как звезда соцсетей – "танцующий миллионер", поделился на своей странице в социальной сети Instagram объявлением о визите в столицу Азербайджана, сообщает Report.

"Я жду вас в Баку на шопинг-фестивале. 6 мая в субботу жду вас на своей диджей программе…наслаждайтесь!", - написал Вакки.

Джанлука Вакки выступит с диджей программой в Elektra Hall 6 мая.

Выступление в рамках Бакинского шопинг-фестиваля итальянского бизнесмена и филантропа Джанлуки Вакки, чьи видеоролики набирают в социальных сетях рекордное количество просмотров, прославившегося зажигательными танцами, путешествиями и роскошным образом жизни, станет большим подарком для его бакинских поклонников и гостей города.

Билеты можно приобрести в кассе Elektra Hall, или заказать доставку по телефону 050-501-00-80.

Бакинский шопинг-фестиваль проходит с 10 апреля по 10 мая. Организатором фестиваля является Бюро конгрессов Азербайджана при министерстве культуры и туризма. Фестиваль проводится дважды в год и охватывает сразу несколько направлений - торговлю, туризм, сферу развлечений, моды и культуры.

В рамках фестиваля многочисленные торговые центры города предлагают гостям специальные скидки, в пунктах временной торговли в широком масштабе представлены торговые марки Азербайджана и ряда зарубежных стран. Граждане Азербайджана и иностранные туристы могут воспользоваться системой Tax Free при покупке товаров на сумму выше 100 АЗН.

Проводятся различные развлекательные программы - концерты, театральные и кинопремьеры, выставки-ярмарки, торжественные церемонии и показы мод, организованы ежедневные шоу - выступления диджеев и аниматоров, певцов и артистов, флешмобы, парад маскотов, танцы, выступления акробатов и т.д., способствующие превращению фестиваля в большой праздник.

В центре столицы, в отелях и торговых центрах установлены информационные киоски, с 08:00 до 00:30 функционирует Call-центр. Более подробно можно узнать на официальном сайте фестиваля http://bakushopfest.com/ который функционирует на нескольких языках.

Следующий фестиваль будет проведен в октябре этого года.