Дом моды Burberry представил первую книгу о своей истории

Британский Burberry отмечает свое 160-летие первой книгой, в которой рассказывается история бренда с момента создания дома в 1856 году Томасом Берберри и до наших дней, а также описывается работа креативных директоров.

Британский Burberry отмечает свое 160-летие первой книгой, в которой рассказывается история бренда с момента создания дома в 1856 году Томасом Берберри и до наших дней, а также описывается работа креативных директоров.

Как передает Report, об этом пишет WWD.

252-страничная книга поступит в продажу 28 марта. Издание разделено на пять глав, повествуя об эволюции небольшого семейного предприятия, занимавшегося пошивом одежды для активного отдыха, в огромный дом моды.

В книге представлено 200 фотографий, сделанных Кристофером Бейли и Риккардо Тиши во время их работы в Burberry в качестве главных креативных директоров.

"Burberry - это история о творчестве, исследованиях, инновациях и сообществе - все это продолжает оставаться сердцем бренда. <...> В этой книге, единственной за последнее время, одобренной брендом, представлена панорама необыкновенного наследия компании, которое заслуживает широкого внимания", - сказала куратор бренда и архива Burberry Карли Эк.

Как пишет WWD, книга ознаменует возвращение Burberry к своим британским корням. В этом направлении работает и новый креативный директор дома Дэниел Ли.