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    Дом Квентина Тарантино ограбили в Лос-Анджлесе

    Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ В дом американского режиссёра Квентина Тарантино в Лос-Анджелесе забрались двое грабителей.

    Как передает Report, об этом сообщает TMZ.

    Отмечается, что сам режиссёр в момент инцидента находился дома и спугнул грабителей.

    По данным портала, злоумышленники проникли в дом режиссёра в Лос-Анджелесе в воскресенье, 16 декабря, через окно. По некоторым данным, они украли драгоценности и другое имущество Тарантино.

    В настоящее время полиция ведёт поиск преступников.

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