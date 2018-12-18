Дом Квентина Тарантино ограбили в Лос-Анджлесе

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Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ В дом американского режиссёра Квентина Тарантино в Лос-Анджелесе забрались двое грабителей.
Как передает Report, об этом сообщает TMZ.
Отмечается, что сам режиссёр в момент инцидента находился дома и спугнул грабителей.
По данным портала, злоумышленники проникли в дом режиссёра в Лос-Анджелесе в воскресенье, 16 декабря, через окно. По некоторым данным, они украли драгоценности и другое имущество Тарантино.
В настоящее время полиция ведёт поиск преступников.
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