Дом Квентина Тарантино ограбили в Лос-Анджлесе

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ В дом американского режиссёра Квентина Тарантино в Лос-Анджелесе забрались двое грабителей.

Как передает Report, об этом сообщает TMZ.

Отмечается, что сам режиссёр в момент инцидента находился дома и спугнул грабителей.

По данным портала, злоумышленники проникли в дом режиссёра в Лос-Анджелесе в воскресенье, 16 декабря, через окно. По некоторым данным, они украли драгоценности и другое имущество Тарантино.

В настоящее время полиция ведёт поиск преступников.