Диана Гаджиева провела первую репетицию на сцене конкурса "Евровидение" - ВИДЕО

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Представительница Азербайджана на "Евровидении-2017" Диана Гаджиева (DiHaj) провела первую репетицию перед началом этого конкурса.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Евровидения, певица на пресс-конференции после репетиции сказала, что ее песня посвящается сильной женщине, которая имеет чувства к "плохому парню".

Д. Гаджиева также сообщила, что на сцене она будет выступать на фоне инсталляции на которой написаны различные слова, отражающие, по словам певицы, ее внутренний мир.

Следующая репетиция Д. Гаджиевой пройдет 4 мая.

Конкурс "Евровидение" состоится в этом году 9, 11 и 13 мая в Киеве.