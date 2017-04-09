Диана Гаджиева поблагодарила поклонников за поддержку

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Представительница Азербайджана на конкурсе Евровидение Диана Гаджиева (DiHaj) призвала не забывать жертв терактов, совершаемых в мире в последнее время.

Как сообщает Report, об этом певица сказала в интервью Wiwiblogs.

Обращаясь к своим поклонникам, азербайджанская певица также призвала своих слушателей прислушаться к своему сердцу, слушать хорошую музыку и смотреть Евровидение. Она также поблагодарила поклонников за поддержку, которую они ей оказывают.

Напомним, конкурс Евровидение пройдет в Киеве 9, 11 и 13 мая. Диана Гаджиева исполнит на конкурсе песню Skeletons.