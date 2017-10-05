CinemaPlus стал официальным партнером "Maşın Şou"

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Сеть кинотеатров CinemaPlus стала официальным партнером самого рейтингового реалити-шоу "Maşın Şou", организатором которого является "M Group Production".

Как сообщает Report, первый выпуск 15-го сезона под названием "Дамы и господа" выйдет в эфир 8-го октября в 22:15 на телеканале ATV. Вокруг машины снова соберутся 18 звездных участников, чтобы выявить самого умного, сильного и выносливого.

Ведущим шоу как всегда станет заслуженный артист Азербайджана Мурад Дадашев.

Также сеть кинотеатров CinemaPlus каждому выбывшему участнику реалити-шоу "Maşın Şou" подарит свой новый продукт - подарочную карту.

Напомним, что "Maşın şou" вышел в отечественный телевизионный эфир в 2005 году и за 12 лет зрители увидели 14 сезонов реалити-шоу.

Кинотеатр CinemaPlus всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами в истории кино и делать приятные сюрпризы.