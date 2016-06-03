​"CinemaPlus" покажет самый рейтинговый фильм за 3 дня до мировой премьеры - ВИДЕО

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Кинотеатр премиум класса "CinemaPlus" 28 Mall впервые в Азербайджане проведет закрытый предпремьерный показ самого ожидаемого фильма "Иллюзия oбмана 2" за 3 дня до мировой премьеры.

Как сообщает Report, режиссером фильма является Джон М. Чу. Главные роли в нем сыграли Дэниэл Рэдклифф, Марк Руффало, Лиззи Каплан, Морган Фриман, Майкл Кейн и другие.

Команда лучших иллюзионистов мира "Четыре всадника" снова в сборе. Их "магия" стала еще совершеннее, а враги — опаснее. На сей раз им предстоит спасти свою репутацию и вывести на чистую воду жестокого техномагната…

На мероприятии гостей ждет фуршет и сюрприз по сценарию фильма. Сюда приглашены предприниматели крупных организаций, звезды шоу бизнеса, известные журналисты и блоггеры. Начало 6 июня в 19:00.

Отметим, что кинотеатр расположен на 5-м этаже Торгового центра 28 Mall на проспекте Азадлыг, 45.

Напомним, что в Гяндже, во втором по величине городе Азербайджана состоялось открытие кинотеатра "CinemaPlus" который находится по адресу Низами 8, на 4-ом этаже Торгового Центра "Xəmsə Park".

Для полной информации можно загрузить новое мобильное приложение "CinemaPlus" для смартфона с операционной системой IOS и Android.

https://itunes.apple.com/us/app/cinemaplus/id1072140418?mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.promote.cinemaplus