CinemaPlus отмечает десятилетие

В этом году знаменитой сети кинотеатров CinemaPlus исполняется 10 лет.

В этом году знаменитой сети кинотеатров CinemaPlus исполняется 10 лет.

Как сообщает Report, по этому случаю 17 декабря кинотеатр CinemaPlus, расположенный в Торговом центре Dəniz Mall, отметил свой 10-летний юбилей вместе с любителями кино. Кинотеатр устроил грандиозный фестиваль, в котором с удовольствием приняло большое количество гостей.

Фотозона, шары, флаги, аниматоры от компании Dolivets Events и ростовые куклы с сопровождением профессиональной музыкальной группы Merry Band радовали не только детей, но и взрослых.

Рекламное агентство ArtEast Group устроило фотосессию гостям и зрителям с участниками шоу-программы фестиваля.

Но на этом сюрпризы не закончились и CinemaPlus решил порадовать так же всех акцией, специально подготовленной к такому дню.

Покупая онлайн билеты, можно выиграть различные подарки от компании «Soliton». Акция будет действовать до 31 декабря.

Сеть кинотеатров CinemaPlus не нарушая своих традиций, в очередной раз провел очень яркий фестиваль, не забывая радовать всех своих поклонников.

Хотим отметить, что в сеть кинотеатров CinemaPlus входит 10 кинотеатров, 50+ экранов и 5000+ посадочных мест.

CinemaPlus — это сеть кинотеатров, которая имеет цифровые проекционные системы с высоким разрешением и возможностью показа 3D-контента. Также высококачественные киноэкраны, технологии повышенной яркости и четкости изображения "Enhanced 4KBarco" позволяют показывать кинофильмы в наилучшем и наивысшем качестве.

Концепция Platinum Movie Suites, применяемая в сети кинотеатров “CinemaPlus” предлагает зрителям возможность просмотра фильма в зале с роскошными кожаными итальянскими и испанскими креслами повышенной комфортности и откидной спинкой, возможностью заказа еды и напитков прямо во время киносеанса.

Уникальные залы Skybox только в кинотеатре CinemaPlus. Застекленные 6 мини залы Skybox, расположены в верхних ярусах зрительного зала, с посадочными местами от 6 до 12 человек. Зрители смогут насладиться просмотром кино на удобных кожаных креслах, оснащенных индивидуальным освещение и зарядкой для гаджетов. Вход в каждый Skybox зал отдельный с помощью лифта.

Для особых гостей в кинотеатре два VIP DIAMOND зала, оборудованные большими комфортными автоматически раскладывающими креслами со встроенными столиками и подставкой для ног. Все кресла расположены на некотором расстоянии друг от друга, что создаёт атмосферу уединённости и уюта. В последних рядах установлены комфортабельные диваны, напоминающие домашнюю обстановку.

Кроме этого, сеть кинотеатров CinemaPlus впервые в Азербайджане применила мировую систему Dolby Atmos.

Благодаря возможности размещения и перемещения звукового сопровождения в любую точку кинотеатра технология Dolby Atmos позволяет создателям фильмов вывести звук в кино на принципиально новый уровень. В результате зритель не просто наблюдает за происходящим на экране, а перемещается в центр событий.

Также, формат 4DX в нашей стране есть только в кинотеатре СinemaPlus. Инновационная кинотеатральная технология 4DX расширяет визуальные эффекты остросюжетных блокбастеров и фильмов ужасов дополнительными спецэффектами, такими как, движение, вращение и толчки кресел, водяные брызги и ветер, молния и снег, мыльные пузыри и аромат. В результате этого 4DX является одним из самых захватывающих форматов в индустрии кино, вовлекающий зрителей в действие, происходящее на большом экране.