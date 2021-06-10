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CinemaPlus открыл новый кинотеатр на открытом воздухе

CinemaPlus открыл новый кинотеатр на открытом воздухе Сеть кинотеатров CinemaPlus запустила новый проект для кинолюбителей.
Шоу-бизнес
10 июня 2021 г. 14:05
CinemaPlus открыл новый кинотеатр на открытом воздухе

Сеть кинотеатров CinemaPlus запустила новый проект для кинолюбителей.

Как передает Report, Open Air Cinema, являющийся совместным проектом Meysari Wines и CinemaPlus, расположен в городе Шемаха в ресторане "Абгора".

Каждую пятницу, субботу и воскресенье здесь можно будет посмотреть новые фильмы на открытом воздухе на лоне природы.

Информацию о фильмах и сеансах можно получить на станицах кинотеатров CinemaPlus в соцсетях. Для подробной информации можно связаться по телефону +994 55 251 20 22.

Подробная информация также будет размещена на страницах кинотеатра в соцсетях.

Сеть кинотеатров CinemaPlus временно приостановила деятельность в закрытых помещениях соответствующим решением Оперативного штаба при Кабинете министров с 00:00 14 марта прошлого года.

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Версия на азербайджанском языке Фото“CinemaPlus” açıq havada yeni kinoteatr açdı

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