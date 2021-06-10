CinemaPlus открыл новый кинотеатр на открытом воздухе

Сеть кинотеатров CinemaPlus запустила новый проект для кинолюбителей.

Сеть кинотеатров CinemaPlus запустила новый проект для кинолюбителей.

Как передает Report, Open Air Cinema, являющийся совместным проектом Meysari Wines и CinemaPlus, расположен в городе Шемаха в ресторане "Абгора".

Каждую пятницу, субботу и воскресенье здесь можно будет посмотреть новые фильмы на открытом воздухе на лоне природы.

Информацию о фильмах и сеансах можно получить на станицах кинотеатров CinemaPlus в соцсетях. Для подробной информации можно связаться по телефону +994 55 251 20 22.

Подробная информация также будет размещена на страницах кинотеатра в соцсетях.

Сеть кинотеатров CinemaPlus временно приостановила деятельность в закрытых помещениях соответствующим решением Оперативного штаба при Кабинете министров с 00:00 14 марта прошлого года.