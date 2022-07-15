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Церемония вручения музыкальной премии Grammy пройдет 5 февраля

Церемония вручения музыкальной премии Grammy пройдет 5 февраля Очередная церемония вручения американской музыкальной премии Grammy пройдет в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) 5 февраля 2023 года.
Шоу-бизнес
15 июля 2022 г. 04:52
Церемония вручения музыкальной премии Grammy пройдет 5 февраля

Очередная церемония вручения американской музыкальной премии Grammy пройдет в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) 5 февраля 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в четверг на сайте Национальной академии искусства и техники грамзаписи, присуждающей награду.

Торжественная церемония, на которой будут объявлены лауреаты в 91 категории, пройдет в следующем году в 65-й раз. Она состоится 5 февраля на площадке Crypto.com Arena (до 2021 года известная как Staples Center).

Номинанты на престижную награду будут объявлены 15 ноября текущего года. Голосование продлится по 4 января 2023 года. Претендовать на премию могут музыкальные произведения, выпущенные в период с 1 октября 2021 года по 30 сентября 2022 года.

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Версия на азербайджанском языке “Grammy” mükafatının təqdim ediləcəyi tarix məlum olub

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