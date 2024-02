Билли Айлиш получила "Грэмми" за "Запись года"

https://static.report.az/photo/33485269-cb02-3b88-8b59-f52f0cd24eaf.jpg https://static.report.az/photo/33485269-cb02-3b88-8b59-f52f0cd24eaf.jpg

Песня What Was I Made For? Американской певицы Билли Айлиш была удостоена "Грэмми" в номинации "Запись года". Как передает Report , трансляцию 66-й церемонии награждения из Лос-Анджелеса ведет телеканал CBS в воскресенье вечером. Билли Айлиш получила свою награду от Лайонела Ричи. Эта композиция звучала в фильме "Барби", и ранее за нее певица была удостоена премии "Золотой глобус". В борьбе за победу в этой категории также участвовали песни: "Flowers" Майли Сайрус, "A&W" Ланы Дель Рей, "Anti-Hero" Тейлор Свифт, "Butterfly" Джона Батисты (также из фильма Барби), "Dance The Night" Дуа Липы, "Vampire" Оливии Родриго и "Kill Bill" от SZA (настоящее имя — Солана Имани Роу). Шоу уже четвертый год подряд ведет южноафриканский комик, актер и телеведущий Тревор Ноа.