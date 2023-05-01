О нас

Азербайджанский дуэт провел первую репетицию на "Евровидении"

Азербайджанский дуэт провел первую репетицию на "Евровидении" Представители Азербайджана, братья-близнецы Туран и Турал Багмановы, выступающие под дуэтом "TuralTuranX", провели свою первую репетицию в рамках конкурса "Евровидение-2023".
Шоу-бизнес
1 мая 2023 г. 16:20
Азербайджанский дуэт провел первую репетицию на Евровидении

Представители Азербайджана, братья-близнецы Туран и Турал Багмановы, выступающие под дуэтом "TuralTuranX", провели свою первую репетицию в рамках конкурса "Евровидение-2023".

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба песенного конкурса в социальных сетях.

Напомним, что конкурс песни "Евровидение" в этом году пройдет с 9 по 13 мая в Ливерпуле.

Азербайджан представит песню под названием "Tell me more" ("Расскажи мне больше").

Представители Азербайджана выступят во второй части первого полуфинала конкурса под номером 12.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоAzerbaijani duet holds first rehearsal at Eurovision

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял председателя правления Акционерного общества Узбекистана Узавтосаноат
Президент Ильхам Алиев принял председателя правления Акционерного общества Узбекистана "Узавтосаноат"
1 мая 2023 г. 14:23
Азербайджанские тяжелоатлеты примут участие на чемпионате Африки
Азербайджанские тяжелоатлеты примут участие на чемпионате Африки
1 мая 2023 г. 12:59
Ильхам Алиев: Азербайджан поддерживает мирную повестку дня
Ильхам Алиев: Азербайджан поддерживает мирную повестку дня
1 мая 2023 г. 02:53
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева наблюдали за основными соревнованиями Гран-при Азербайджана Формулы-1
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева наблюдали за основными соревнованиями Гран-при Азербайджана Формулы-1
30 апреля 2023 г. 17:45
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял исполнительного вице-президента компании Boeing
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял исполнительного вице-президента компании Boeing
30 апреля 2023 г. 17:38
С трагедии в АГНА прошло 14 лет
С трагедии в АГНА прошло 14 лет
30 апреля 2023 г. 00:04
Ильхам Алиев: Во время Второй Карабахской войны Турция была рядом с Азербайджаном и это придало нам дополнительные силы
Ильхам Алиев: Во время Второй Карабахской войны Турция была рядом с Азербайджаном и это придало нам дополнительные силы
29 апреля 2023 г. 14:05
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Турцию
ФотоПрезидент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Турцию
29 апреля 2023 г. 10:54
Омбудсмен обратилась к мировой общественности в связи со взрывом мины в Тертере
Омбудсмен обратилась к мировой общественности в связи со взрывом мины в Тертере
29 апреля 2023 г. 10:53
Флаги Турции и Азербайджана развеваются вместе на Агры даге, Муров даге, в горах Зангезура, Шуше
Флаги Турции и Азербайджана развеваются вместе на Агры даге, Муров даге, в горах Зангезура, Шуше
28 апреля 2023 г. 19:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi