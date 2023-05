Азербайджанский дуэт провел первую репетицию на "Евровидении"

Представители Азербайджана, братья-близнецы Туран и Турал Багмановы, выступающие под дуэтом "TuralTuranX", провели свою первую репетицию в рамках конкурса "Евровидение-2023".

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба песенного конкурса в социальных сетях.

Напомним, что конкурс песни "Евровидение" в этом году пройдет с 9 по 13 мая в Ливерпуле.

Азербайджан представит песню под названием "Tell me more" ("Расскажи мне больше").

Представители Азербайджана выступят во второй части первого полуфинала конкурса под номером 12.