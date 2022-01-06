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Азербайджанец стал продюсером румынской певицы Seeya

Азербайджанец стал продюсером румынской певицы Seeya Азербайджанец стал продюсером румынской певицы Seeya, которая считается реальным кандидатом на представление Румынии на песенном конкурсе "Евровидение-2022".
Шоу-бизнес
6 января 2022 г. 16:22
Азербайджанец стал продюсером румынской певицы Seeya

Азербайджанец стал продюсером румынской певицы Seeya, которая считается реальным кандидатом на представление Румынии на песенном конкурсе "Евровидение-2022".

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, продюсером румынской певицы является Идрис Джафаров, который в настоящее время проживает в Украине.

Певица является исполнительницей песни "Спаси меня". Популярная в Азербайджане своей песней "Chokolata", певица всегда привлекала внимание Европы своим призывом к справедливости в отношении Ходжалинского геноцида. Певица также известна поддержкой Азербайджана в Европе во время 44-дневной Отечественной войны в 2020 году.

Отметим, что в этом году песенный конкурс "Евровидение-2022" пройдет в Италии.

Живущий в Украине с 2014 года Идрис Джафаров является автором многих телепроектов в Азербайджане, он работал с известными музыкантами. В настоящее время реализует совместные проекты с рядом музыкантов из стран Восточной Европы.

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Версия на английском языке ФотоProducer of candidate to represent Romania at Eurovision 2022 is Azerbaijani
Версия на азербайджанском языке ФотоRumıniyanın “Eurovision-2022” təmsilçiliyinə real namizədin prodüseri azərbaycanlıdır

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