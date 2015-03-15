Азербайджан на песенном конкурсе "Евровидение" представит Эльнур Гусейнов

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Общественное телевидение Азербайджана (İTV) 15 марта обнародовало имя певца, который представит нашу страну на песенном конкурсе "Евровидение".

Как сообщили Report в İTV, по итогам внутреннего голосования, им стал Эльнур Гусейнов, который выступит на конкурсе с балладой "Время волков" (Hour of the Wolf).

Напомним, что Эльнур Гусейнов не впервые выступает на сцене "Евровидения". В 2008 году, Эльнур уже представлял Азербайджан в дуэте с Самиром.

Этот дуэт исполнил тогда песню Day After Day и по итогам конкурса стал 8-ым.

"Евровидение-2015 это большой шанс для меня показать себя в качестве соло исполнителя. Я уверен в своей песне, потому, что она содержит очень сильное послание. Это действительно песня с глубоким смыслом, главный из которых содержится в словах: "сердце достойно целой войны", то есть мы никогда не должны сдаваться", - отметил Эльнур.

После песенного конкурса "Евровидение-2008 Эльнур продолжал активно развивать свою музыкальную карьеру. За данный период, он выступал на сценах Азербайджанского государственного академического Театра оперы и балета, а также Государственной филармонии.

Он также исполнял партию в азербайджанской версии мюзикла "Нотр дам де Пари".

18 февраля 2015 года Эльнур стал победителем шоу "O ses Türkiyе".

Напомним, что Азербайджан успешно дебютировал в конкурсе "Евровидение" в 2008 году.

В 2011 году дуэт Элл и Никки с песней Running Scared стал победителем конкурса. Благодаря этому в 2012 году в Баку прошел очередной конкурс "Евровидение" с участием представителей 42 стран мира.