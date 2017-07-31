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    Анна Нетребко возглавила топ российских высокооплачиваемых музыкантов по версии Forbes

    Российская оперная певица Анна Нетребко является женой оперного тенора, азербайджанца по происхождению Юсифа Эйвазова

    Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Оперная певца Анна Нетребко возглавила топ самых высокооплачиваемых российских музыкантов по версии журнала Forbes, заработав за год 7,5 млн долларов, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    На втором месте в 2017 году оказался эстрадный певец Филипп Киркоров, заработавший 7,4 млн долларов, на третьем - рэп-исполнитель Тимати с доходом в 6,6 млн долларов.

    Помимо годового дохода при составлении рейтинга учитывается частота упоминаний в СМИ, а также интерес, который музыкант вызывает у аудитории в интернете.

    Отметим, что российская оперная певица Анна Нетребко является женой оперного тенора, азербайджанца по происхождению Юсифа Эйвазова.  

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