Анджелина Джоли и Брэд Питт продали дом в Новом Орлеане за $4,9 млн

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Американские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт, находящиеся в процессе развода, продали трехэтажный дом в городе Новый Орлеан (штат Луизиана) за $4,9 млн. Сделка была оформлена в пятницу.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press.

Оно ссылается на выписку из регистрационного бюро недвижимости. "Дом был продан по справедливой цене. Это хорошая сделка для обеих сторон, которые счастливы таким исходом", - приводит агентство слова риелтора Нины Кайллин. Дом построен в 1830-х годах, в нем пять спален, три туалетных и две ванных комнаты.

Питт и Джоли приобрели здание в 2007 году за $3,5 млн. Пара основала благотворительный фонд для застройки районов Нового Орлеана, пострадавших в результате урагана "Катрина" в 2005 году.

После подачи заявления на развод актриса вместе с потомством переехала из семейного особняка в Голливуде в шале в Малибу в той же Калифорнии. Дом расположен на склоне высокого холма, окружен деревьями и насчитывает пять спален и такое же количество ванных комнат. Из окон открывается вид на Тихий океан.