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    Американский рэпер Шуг Найт приговорён к 28 годам тюрьмы

    Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Известный американский рэпер и продюсер Шуг Найт заключил сделку со следствием и будет приговорён к 28 годам лишения свободы за убийство.

    Как передает Report, об этом сообщает TMZ.

    В январе 2015 года рэпер сбил на пикапе двоих человек. Один из них скончался в больнице. Погибшим оказался друг Найта и сооснователь Heavyweight Records Терри Картер. По словам очевидцев, Найт наехал на мужчин после обострения спора. Сам рэпер впоследствии заявлял, что не хотел переезжать мужчин, а всего лишь пытался скрыться, так как боялся, что они его застрелят.

    28-летний срок сократят почти на три с половиной года — это время продюсер провёл за решёткой во время судебного процесса. Сам 53-летний музыкант согласился не оспаривать обвинения в убийстве, совершённом в состоянии аффекта.

    Шуг Найт является соучредителем и бывшим гендиректором Death Row Records, где выпускались, в частности, 2Pac, Dr. Dre и Snoop Dogg. 

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