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    Американский комик Джерри Льюис скончался в возрасте 91 года

    Джерри Льюс снялся в таких фильмах, как Этот безумный, безумный, безумный, безумный мир, Чокнутый профессор и др.© Los Angeles Times

    Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ В Лас-Вегасе в возрасте 91 года скончался американский актер, певец и один из самых успешных комиков Голливуда Джерри Льюис, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

    В заявлении семьи Льюиса говорится, что он умер естественной смертью у себя дома.

    Американские СМИ пишут, что актер страдал от диабета и в течение нескольких лет боролся с раком.

    Он снялся в таких фильмах, как "Этот безумный, безумный, безумный, безумный мир", "Чокнутый профессор", "Аризонская мечта" и многих других.

    Помимо актерской карьеры, Льюис выступал в роли режиссера, продюсера, сценариста и композитора.

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