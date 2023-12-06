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Американская певица Тейлор Свифт стала человеком года по версии журнала Time

Американская певица Тейлор Свифт стала человеком года по версии журнала Time По версии американского журнала Time, американская певица Тейлор Свифт стала человеком года.
Шоу-бизнес
6 декабря 2023 г. 17:09
Американская певица Тейлор Свифт стала человеком года по версии журнала Time

По версии американского журнала Time, американская певица Тейлор Свифт стала человеком года.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Всего на звание человека года было номинирована девять кандидатов. Среди них президент России Владимир Путин, король Великобритании Карл III, кукла Барби из одноименного фильма, Тейлор Свифт, председатель КНР Си Цзиньпин, разработчик CHatGPT Сэм Альтман, сценаристы и актеры Голливуда.

Журнал Time выбирает человека года ежегодно с 1927 года. В 2022 году им стал президент Украины Владимир Зеленский, годом ранее - Илон Маск.

Первым этот титул в 1927 году был присужден американскому летчику Чарльзу Линдбергу, впервые в истории в одиночку перелетевшему через Атлантику. Более 70 раз человеком года становились политические и общественные деятели.

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Версия на азербайджанском языке Amerikalı müğənni Teylor Svift “İlin adamı” seçilib

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