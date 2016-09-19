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    Актрису обокрали во время вручения премии "Эмми"

    Когда она вместе с коллегами поднялась на сцену для получения награды, кто-то украл ее кошелек

    Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Звезду британского сериала "Шерлок", актрису Аманду Аббингтон обокрали во время вручения премии "Эмми", cообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ. 

    По словам актрисы, когда она вместе с коллегами по сериалу поднялась на сцену для получения награды, кто-то украл ее кошелек, оставшийся под стулом. Как утверждает Аббингтон, она лишилась телефона и водительских прав.

    18 сентября были объявлены победители 68-го сезона прайм-тайм "Эмми".

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