Актрису обокрали во время вручения премии "Эмми"

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Звезду британского сериала "Шерлок", актрису Аманду Аббингтон обокрали во время вручения премии "Эмми", cообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

По словам актрисы, когда она вместе с коллегами по сериалу поднялась на сцену для получения награды, кто-то украл ее кошелек, оставшийся под стулом. Как утверждает Аббингтон, она лишилась телефона и водительских прав.

18 сентября были объявлены победители 68-го сезона прайм-тайм "Эмми".