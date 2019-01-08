Актер из "Бешеных псов" и "Криминального чтива" скончался в возрасте 82 лет

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ В США на 83-м году жизни скончался известный актёр Роберт Рут, сыгравший в фильме режиссёра Квентина Тарантино «Криминальное чтиво».

Как передает Report, об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на сына артиста Монти Рута.

Отмечается, что актёр умер от осложнений после перенесённой им пневмонии.

Рут также известен ролями в фильмах «Бешеные псы» (1991) и «Поймай меня, если сможешь» (2002).

Ранее сообщалось, что британский актёр Уильям Шеппард скончался в возрасте 86 лет.