Скончался актер сериалов "Звездный путь" и "Доктор Кто" Уильям Шеппард

https://report.az/storage/news/b71fc18ac01d043dd9efffb161436c5d/e9f47978-3c1d-4e3e-94ec-b7cf806730e3_292.jpg
Баку. 8 января. REPORT.AZ/ В возрасте 86 лет скончался британский актер Уильям Морган Шеппард.
Как передает Report, об этом 7 января сообщает издание Daily Mirror.
Отмечается, что актер умер 6 января в Лос-Анджелесе. У него остались жена и дети.
Шеппард родился в Лондоне в 1932 году. Около 12 лет он работал помощником художника в Королевской шекспировской компании и снимался в бродвейских постановках «Марат/Сад» и «Шерлок Холмс». Актер стал наиболее известен работой в фильме «Звездный путь».
News DepartmentАвтор новости