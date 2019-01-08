Скончался актер сериалов "Звездный путь" и "Доктор Кто" Уильям Шеппард

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ В возрасте 86 лет скончался британский актер Уильям Морган Шеппард.

Как передает Report, об этом 7 января сообщает издание Daily Mirror.

Отмечается, что актер умер 6 января в Лос-Анджелесе. У него остались жена и дети.

Шеппард родился в Лондоне в 1932 году. Около 12 лет он работал помощником художника в Королевской шекспировской компании и снимался в бродвейских постановках «Марат/Сад» и «Шерлок Холмс». Актер стал наиболее известен работой в фильме «Звездный путь».