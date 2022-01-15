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Актер Алек Болдуин передал свой телефон полиции в рамках дела о гибели оператора

Актер Алек Болдуин передал свой телефон полиции в рамках дела о гибели оператора Актер Алек Болдуин передал свой мобильный телефон правоохранительным органам в рамках следствия по делу о стрельбе на съемках фильма Rust ("Ржавчина") в США, сообщил его адвокат Аарон Дайер.
Шоу-бизнес
15 января 2022 г. 13:44
Актер Алек Болдуин передал свой телефон полиции в рамках дела о гибели оператора

Актер Алек Болдуин передал свой мобильный телефон правоохранительным органам в рамках следствия по делу о стрельбе на съемках фильма Rust ("Ржавчина") в США, сообщил его адвокат Аарон Дайер.

Как передает Report со ссылкой на телеканал NBC, актер случайно выстрелил из реквизитного пистолета, по ошибке заряженного боевыми патронами. В результате погибла оператор Галина Хатчинс, а также пострадал режиссер Джоэл Соуса.

Адвокат сообщил, что Алек добровольно предоставил свой телефон властям, чтобы они могли закончить расследование: "Но дело не в его телефоне, и на его телефоне нет ответов", - заявил Дайер.

Инцидент произошел 21 октября на съемочной площадке на ранчо "Бонанза Крик" в штате Нью-Мексико. По данным полиции, Алек Болдуин стрелял из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами, однако пуля разорвалась, осколки попали в людей. Съемки картины были приостановлены. Позднее Алек Болдуин заявил, что не нажимал на курок пистолета, выстрел из которого привел к гибели оператора.

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