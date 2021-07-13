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Во сколько обойдется проведение свадьбы в Баку?

Во сколько обойдется проведение свадьбы в Баку? Уже более десяти дней в Азербайджане разрешено проведение свадебных церемоний. Свадебные торжества должны проводиться на основе заранее принятых определенных правил.
Студия "Report"
13 июля 2021 г. 13:23
Во сколько обойдется проведение свадьбы в Баку?

Уже более десяти дней в Азербайджане разрешено проведение свадебных церемоний. Свадебные торжества должны проводиться на основе заранее принятых определенных правил.

Сотрудники Report изучили, во сколько в среднем обойдется проведение свадебной церемонии с участием гостей до 150 человек.

Стало известно, что затраты на ресторан для 150 гостей в среднем составят 9 000 манатов.

Кроме того, стоимость золотого кольца составит 700 манатов, аренда автомобиля для свадьбы - 160, букет невесты - 60, костюм жениха - 150, свадебное платье для невесты - 500, макияж невесты - 200, свадебный торт - 400 манатов.

Отметим, что помимо этого, на свадебном мероприятии дополнительные средства нужны для оплаты услуг ведущего церемонии и музыкантов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda toy neçəyə başa gəlir? - VİDEOREPORTAJ

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