Последние сводки с фронта: До Агдама осталось три часа

Выпуск передачи Xəbər Saatı на 19 ноября:
- До Агдама осталось 3 часа. Азербайджанский военный конвой в Нагорно-карабахском регионе.
- Покидающие Агдам армяне сжигают дома и магазины
- В Армении водитель сбил протестующего
- Скончался армянский генерал, участник Ходжалинского геноцида
- Продлен срок карантинного режима. Какие ужесточения произошли, расскажем чуть позже
- Азербайджанский солдат снял видео в Азыхской пещере
- Виртуальное путешествие по достопримечательностям освобожденного Зангилана.
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