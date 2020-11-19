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Последние сводки с фронта: До Агдама осталось три часа

Последние сводки с фронта: До Агдама осталось три часа Выпуск передачи Xəbər Saatı на 19 ноября
Студия "Report"
19 ноября 2020 г. 21:21
Последние сводки с фронта: До Агдама осталось три часа

Выпуск передачи Xəbər Saatı на 19 ноября:

- До Агдама осталось 3 часа. Азербайджанский военный конвой в Нагорно-карабахском регионе.

- Покидающие Агдам армяне сжигают дома и магазины

- В Армении водитель сбил протестующего

- Скончался армянский генерал, участник Ходжалинского геноцида

- Продлен срок карантинного режима. Какие ужесточения произошли, расскажем чуть позже

- Азербайджанский солдат снял видео в Азыхской пещере

- Виртуальное путешествие по достопримечательностям освобожденного Зангилана.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоXəbər saatı: Ağdama 3 saat qaldı

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