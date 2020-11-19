Последние сводки с фронта: До Агдама осталось три часа

Последние сводки с фронта: До Агдама осталось три часа

Выпуск передачи Xəbər Saatı на 19 ноября

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Выпуск передачи Xəbər Saatı на 19 ноября: - До Агдама осталось 3 часа. Азербайджанский военный конвой в Нагорно-карабахском регионе. - Покидающие Агдам армяне сжигают дома и магазины - В Армении водитель сбил протестующего - Скончался армянский генерал, участник Ходжалинского геноцида - Продлен срок карантинного режима. Какие ужесточения произошли, расскажем чуть позже - Азербайджанский солдат снял видео в Азыхской пещере - Виртуальное путешествие по достопримечательностям освобожденного Зангилана. Эти и другие новости смотрите в нашем прямом выпуске Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на азербайджанском языке Видео Xəbər saatı: Ağdama 3 saat qaldı