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    Завтра 360 паломников из Азербайджана отправятся в Мекку

    Самому старшему из них 86, самому младшему 17 лет

    Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Завтра из Азербайджана в Хадж отправятся 360 паломников.

    Как сообщили Report в Управлении мусульман Кавказа (УМК), первые паломники отправятся 24 августа в 06:10.

    Второй рейс самолета с паломниками отбудет в 07:30.

    Остальные паломники отправятся в Саудовскую Аравию 25 и 26 августа. 

    Отметим, что в этом году из Азербайджана в Хадж поедут 900 человек.

    60% из них представители мужского пола. Самому старшему паломнику 86, самому младшему 17 лет.

    Для совершения паломничества установлена сумма в размере 3850 долларов.

    Тем, кто повторно совершает Хадж, пришлось выплатить 535-550 долларов дополнительных налогов правительству Саудовской Аравии.

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