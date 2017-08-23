Завтра 360 паломников из Азербайджана отправятся в Мекку

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Завтра из Азербайджана в Хадж отправятся 360 паломников.

Как сообщили Report в Управлении мусульман Кавказа (УМК), первые паломники отправятся 24 августа в 06:10.

Второй рейс самолета с паломниками отбудет в 07:30.

Остальные паломники отправятся в Саудовскую Аравию 25 и 26 августа.

Отметим, что в этом году из Азербайджана в Хадж поедут 900 человек.

60% из них представители мужского пола. Самому старшему паломнику 86, самому младшему 17 лет.

Для совершения паломничества установлена сумма в размере 3850 долларов.

Тем, кто повторно совершает Хадж, пришлось выплатить 535-550 долларов дополнительных налогов правительству Саудовской Аравии.