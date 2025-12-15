Гюндюз Исмаилов: В учебных заведениях о вопросах шариата речи быть не может
В образовательных учреждениях не может идти речи о вопросах, связанных с шариатом.
Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными структурами Гюндюз Исмаилов в комментарии журналистам.
По его словам, для правильной передачи религиозных знаний, особенно в условиях борьбы с религиозным радикализмом, суевериями и сектантством, наряду с существующими ресурсами необходимы новые и перспективные источники.
"В этом контексте в первую очередь на ум приходят образовательные учреждения, школы. В школах следует корректно доносить до учащихся культурные и духовно-нравственные аспекты религиозных ценностей", - отметил Исмаилов.
Он подчеркнул, что целесообразно усиливать роль системы образования в религиозном просвещении молодежи, при этом строго соблюдая светский характер учебного процесса.