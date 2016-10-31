Зампред госкомитета: В отношении верующих, выступающих в месяц Мухаррам с радикальными призывами, будут приняты меры

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ "В этом году день Ашура и месяц Мухаррам прошли спокойно. За исключением Бардинского района, в регионах не было организовано уличных шествий. Массовые собрания людей в квартирах также не были зарегистрированы".

Об этом Report заявил зампред Госкомитета по работе с религиозными структурами Сиявуш Гейдаров.

По его словам, в некоторых святилищах и мечетях были зафиксированы агрессивные действия, в том числе случаи, связанные с некоторыми предубеждениями. Правоохранительными органами будут приняты меры в отношении верующих, выступающих в месяц Мухаррам с радикальными призывами".