Заместитель премьер-министра: Документ в связи с кладбищами будет подписан в ближайшее время

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Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ "Документ в связи с кладбищами подготовлен в концептуальной форме".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил заместитель премьер-министра Азербайджана, заместитель председателя Партии Ени Азербайджан (ПЕА) - исполнительный секретарь Али Ахмедов.

Он отметил, что в связи с форматом окончательного варианта документа имелись различные подходы: "Почти все имеющиеся взгляды приведены в соответствие. Думаю, что в ближайшее время документ будет подписан".