Председатель комитета: Встреча с Мехманом Гусейновым доказала лживость притязаний "пятой колонны"

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Баку. 14 января. REPORT.AZ/ "Лица, не добившиеся успеха в Азербайджане и опозорившие себя антинациональными выпадами, устремились за рубеж, примкнув к антиазербайджанским кампаниям и распространяя посредством социальных сетей ложь и клевету".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Госкомитета по работе с религиозными образованиями, заместитель исполнительного секретаря партии "Ени Азербайджан" Мубариз Гурбанлы.

По его словам, общественность Азербайджана не поддерживает таких, прекрасно зная о том, что эти люди пытаются упрятать свои неудачи за ширмой лжи и антинародных призывов.

М.Гурбанлы заявил, что подобные потуги заведомо обречены на провал: "В Азербайджане государство и народ действуют сплоченно, в стране царят стабильность и развитие. Азербайджанский народ видит и высоко ценит реальное положение дел. Азербайджан под руководством президента Ильхама Алиева стал региональным лидером, преобразился облик Баку и регионов республики, усилена социальная защита населения. Все это свидетельствует о мощи Азербайджана, могуществе страны. Граждане высоко ценят политический курс, проводимый президентом Ильхамом Алиевым, понимают, что именно этот курс является основой будущего развития, верят главе государства и возлагают надежды на его политику. Пытающиеся очернить Азербайджан, распространяя лживую информацию в социальных сетях, вызывают негодование в свой адрес. Встреча сотрудников Общественного Комитета при министерстве юстиции с находящимся под арестом блогером Мехманом Гусейновым, вновь подтвердила лживость и клеветнический характер притязаний, предъявляемых представителями "пятой колонны"".