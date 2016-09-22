Все азербайджанские хаджи вернулись на Родину

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня завершился процесс возвращения паломников из Саудовской Аравии на Родину.

Как передает Report, сегодня в 16:21 первый самолет с паломниками на борту совершил посадку в Международном аэропорту Гейдара Алиева.

Вторым рейсом паломники прибыли в Баку в 18:30.

Азербайджанские паломники возвращаются на Родину начиная с 19 сентября этого года. Рейсы были осуществлены 19, 21 и 22 сентября.

Отметим, что в этом году паломничество совершили 1 050 азербайджанских верующих, большинство из которых (60%) были мужчинами. Самому старшему паломнику - 83 года, самому младшему - 14 лет.