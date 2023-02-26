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Во всех мечетях страны почтили память жертв Ходжалинского геноцида

Во всех мечетях страны почтили память жертв Ходжалинского геноцида Во всех мечетях Азербайджана почтили память жертв Ходжалинского геноцида, совершены намазы.
Религия
26 февраля 2023 г. 11:23
Во всех мечетях страны почтили память жертв Ходжалинского геноцида

Во всех мечетях Азербайджана почтили память жертв Ходжалинского геноцида, совершены намазы.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам председатель Управления Мусульман Кавказа (ОМБ) Шейхулислам Аллахшукур Пашазаде.

"До общественности доводятся факты Ходжалинского геноцида. Мы совместно с религиозными конфессиями направили обращение к мировому сообществу. Еще раз напомнили, что в мире не должен повториться Ходжалинский геноцид. Я верю, что мировое сообщество извлечет из этого урок, и подобные трагедии больше никогда не повторятся", - сказал А.Пашазаде.

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Версия на азербайджанском языке Ölkədəki bütün məscidlərdə Xocalı soyqırımının qurbanları yad edilib, namazlar qılınıb

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