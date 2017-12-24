 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Внесены изменения в список внеструктурных организаций, находящихся в подчинении Госкомитета по работе с религиозными организациями

    Соответствующее решение подписал премьер-министр Артур Раси-задэ.© Report

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Кабинет министров внес изменения в список внеструктурных организаций, находящихся в подчинении Госкомитета по работе с религиозными организациями.

    Как передает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Артур Раси-задэ.

    В соответствие с решением, Фонд пропаганды моральных ценностей был добавлен в список внеструктурных организаций, находящихся в подчинении Госкомитета по работе с религиозными организациями. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi