Внесены изменения в список внеструктурных организаций, находящихся в подчинении Госкомитета по работе с религиозными организациями

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Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Кабинет министров внес изменения в список внеструктурных организаций, находящихся в подчинении Госкомитета по работе с религиозными организациями.

Как передает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Артур Раси-задэ.

В соответствие с решением, Фонд пропаганды моральных ценностей был добавлен в список внеструктурных организаций, находящихся в подчинении Госкомитета по работе с религиозными организациями.