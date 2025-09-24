Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025

    Владимиру Фекете вручили орден "Достлуг"

    Религия
    • 24 сентября, 2025
    • 13:33
    Владимиру Фекете вручили орден Достлуг

    Председатель Госкомитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов вручил Апостольскому префекту Католической церкви в Азербайджане, епископу Владимиру Фекете орден "Достлуг".

    Об этом сообщили Report в Госкомитете.

    Епископ Владимир Фекете выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за награждение государственной наградой, что является выражением высокой оценки его деятельности.

    Он подчеркнул, что условия, созданные для католической общины в Азербайджане, были оценены на международном уровне как пример религиозной толерантности, и отметил, что продолжит работу по укреплению религиозной солидарности.

    Отметим, что распоряжением президента Ильхама Алиева от 11 августа 2025 года Владимир Фекете был награждён орденом "Достлуг" за заслуги в укреплении дружественных и партнерских отношений между Азербайджаном и Святым Престолом.

    Владимир Фекете Азербайджан орден Достлуг
    Фото
    Dini Komitədə Vladimir Feketeyə "Dostluq" ordeni təqdim edilib

    Последние новости

    13:56

    Самолет министра обороны Испании столкнулся с проблемой GPS над Калининградом

    Другие страны
    13:52

    В Молдове не будут проводить exit-poll на парламентских выборах

    Другие страны
    13:46

    Том Баррак: Израиль и Сирия близки к заключению соглашения

    Другие страны
    13:43

    Азербайджан и Сербия подпишут план действий на 2025-29 гг.

    Внешняя политика
    13:38

    Генсек НАТО 24-25 сентября совершит визит в США

    Другие страны
    13:37

    Адресом французского консульства в Иерусалиме указана "Палестина"

    Другие страны
    13:36

    Замминистра: В Лачыне и Губадлы будет создан второй нацпарк

    Экология
    13:35

    Наталия Бежан: Молдова рассчитывает на рост инвестиций из Азербайджана в 2026 году - ИНТЕРВЬЮ

    Бизнес
    13:35

    В Белграде состоится заседание Совета стратегического партнерства Азербайджан-Сербия

    Милли Меджлис
    Лента новостей