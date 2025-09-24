Владимиру Фекете вручили орден "Достлуг"

Председатель Госкомитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов вручил Апостольскому префекту Католической церкви в Азербайджане, епископу Владимиру Фекете орден "Достлуг".

Об этом сообщили Report в Госкомитете.

Епископ Владимир Фекете выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за награждение государственной наградой, что является выражением высокой оценки его деятельности.

Он подчеркнул, что условия, созданные для католической общины в Азербайджане, были оценены на международном уровне как пример религиозной толерантности, и отметил, что продолжит работу по укреплению религиозной солидарности.

Отметим, что распоряжением президента Ильхама Алиева от 11 августа 2025 года Владимир Фекете был награждён орденом "Достлуг" за заслуги в укреплении дружественных и партнерских отношений между Азербайджаном и Святым Престолом.