Верующие в Азербайджане смогут посещать мечети и храмы по COVID-паспортам

Управление мусульман Кавказа на основании рекомендаций Оперативного штаба при Кабинете министров в связи с пандемией коронавируса разъяснило правила, которые должны соблюдаться в мечетях и других местах поклонения.

Управление мусульман Кавказа на основании рекомендаций Оперативного штаба при Кабинете министров в связи с пандемией коронавируса разъяснило правила, которые должны соблюдаться в мечетях и других местах поклонения.

Как сообщает Report, мечети и иные религиозные объекты должны быть оснащены термометром для измерения температуры тела, дезинфицирующим раствором и запасами медицинских масок.

Кроме того, после каждого массового богослужения в местах поклонения должны проводиться дезинфекционные и санитарные мероприятия, обеспечиваться регулярная вентиляция.

В мечети и храмы будут допускаться верующие с COVID-паспортами и с температурой тела, не превышающей норму.

Необходимо строго контролировать соответствие количества граждан в местах поклонения установленным нормам, а также их обеспечение медмасками.