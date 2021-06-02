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Верующие в Азербайджане смогут посещать мечети и храмы по COVID-паспортам

Верующие в Азербайджане смогут посещать мечети и храмы по COVID-паспортам Управление мусульман Кавказа на основании рекомендаций Оперативного штаба при Кабинете министров в связи с пандемией коронавируса разъяснило правила, которые должны соблюдаться в мечетях и других местах поклонения.
Религия
2 июня 2021 г. 16:17
Верующие в Азербайджане смогут посещать мечети и храмы по COVID-паспортам
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Управление мусульман Кавказа на основании рекомендаций Оперативного штаба при Кабинете министров в связи с пандемией коронавируса разъяснило правила, которые должны соблюдаться в мечетях и других местах поклонения.

Как сообщает Report, мечети и иные религиозные объекты должны быть оснащены термометром для измерения температуры тела, дезинфицирующим раствором и запасами медицинских масок.

Кроме того, после каждого массового богослужения в местах поклонения должны проводиться дезинфекционные и санитарные мероприятия, обеспечиваться регулярная вентиляция.

В мечети и храмы будут допускаться верующие с COVID-паспортами и с температурой тела, не превышающей норму.

Необходимо строго контролировать соответствие количества граждан в местах поклонения установленным нормам, а также их обеспечение медмасками.

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Версия на английском языке Only those with COVID passport to be allowed to places of worship
Версия на азербайджанском языке Məscidlərə yalnız COVID-19 pasportu olanlar buraxılacaq

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