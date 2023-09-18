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Верховный муфтий Польши встретился с Аллахшукуром Пашазаде

Верховный муфтий Польши встретился с Аллахшукуром Пашазаде Председатель Управления мусульман Кавказа Шейх-уль-ислам Аллахшукур Пашазаде встретился с верховным муфтием Польши Томашем Мишкевичем, находящимся с визитом в Азербайджане.
Религия
18 сентября 2023 г. 15:38
Верховный муфтий Польши встретился с Аллахшукуром Пашазаде

Председатель Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукур Пашазаде встретился с верховным муфтием Польши Томашем Мишкевичем, находящимся с визитом в Азербайджане.

Как сообщает Report, А.Пашазаде рассказал о культурно-духовных связях между польским государством и Азербайджаном и поделился воспоминаниями о Папе Римском Иоанне Павле II, имеющем польское происхождение.

Проинформировав гостя о религиозно-духовной жизни в Азербайджане, председатель УМК отметил, что в стране на высоком уровне выстроены отношения "религия-государство", между религиозными конфессиями царит атмосфера духовной гармонии, религиозные общины окружены вниманием и заботой государства.

Шейх-уль-ислам А.Пашазаде рассказал о связях Управления мусульман Кавказа с религиозными центрами мира, проинформировал гостя об активном участии в ведущих религиозных платформах и важных глобальных форумах.

Верховный муфтий Польши поблагодарил за теплый прием и выразил удовлетворение пребыванием в Азербайджане. Гость подробно рассказал о деятельности 100-тысячной мусульманской общины в Польше. Польский религиозный деятель высоко оценил связи с Азербайджаном, в том числе углубление отношений в религиозно-духовной сфере, и пригласил шейх-уль-ислама А.Пашазаде посетить Польшу.

Во встрече приняла участие чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Польше Наргиз Гурбанова.

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Версия на азербайджанском языке Polşanın Baş müftisi Azərbaycana gəlib, Allahşükür Paşazadə ilə görüşüb

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