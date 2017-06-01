В Ясамале построят новую мечеть "Хаджи Джавад"

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Осмотрена территория, где заложат фундамент для строительства согласно распоряжению президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева нового помещения для мечети "Хаджи Джавад", которая ныне действует на улице Абдуллы Шаика, 79 Ясамальского района Баку.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Управления мусульман Кавказа.

Прибывший на территорию первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов, поприветствовав собравшихся, заявил о заботе и глубоком уважении к нашим национально-духовным ценностям главы государства, который в месяц Рамазан преподнес верующим подобный подарок.

Он заявил, что восстановление с особой заботой в Баку религиозных и исторических мест является наглядным примером усилий и деятельности президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан ханум Алиевой.

Ознакомившись с территорией, проектом, эскизами мечети, председатель Управления мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшюкур Пашазаде сказал, что президент Азербайджана Ильхам Алиев всегда с особым вниманием относится к проблемам верующих.

Выступивший председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы заявил, что новое здание мечети "Хаджи Джавад", которое будет готово до месяца Рамазан в следующем году, станет праздничным подарком для верующих Азербайджана.

Выступившие от имени представителей мечети "Хаджи Джавад" верующие выразили признательность президенту страны Ильхаму Алиеву за столь ценный подарок.